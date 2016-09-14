Авиация РФ сорвала наступление боевиков на Пальмиру

Авиация РФ нанесла удары по группировке сирийских боевиков, концентрировавшихся для наступления под Пальмирой, сорвав их планы.

Авиаудары наносились севернее Пальмиры, ими было уничтожено свыше 250 боевиков и 15 единиц техники (пикапов с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками).

Ранее на въезде в сирийский город Алеппо военные РФ развернули передвижной пункт наблюдения российского Центра по примирению враждующих сторон. Въезд в город - это коридор для выхода из восточной части Алеппо для тех боевиков, которые готовы прекратить воевать и сложить оружие.

Также ВКС РФ в Сирии нанесли авиаудары по нефтяным объектам, принадлежащим международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).