Врач сборной США по гимнастике - сексуальный насильник?

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар обвиняется в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних спортсменок национальной команды.

Об этом сообщает издание Indianapolis Star.

7 сентября в суд подала одна из девушек - её имя не называется - она обвинила врача в сексуальных домогательствах, которые систематически происходили с 1994 по 2000 год. На тот момент пострадавшая была несовершеннолетней. В 2000 году спортсменка выступала в составе олимпийской сборной США, завоевавшей бронзовую медаль на Играх в Сиднее в командном многоборье.

Девушка подчеркнула, что в Федерации спортивной гимнастики США знали о преступлениях доктора, но не хотели секс-скандала, и потому дело замяли.

В августе жалобу в полицию подала Рэйчел Денхолландер, обвинившая Нассара в сексуальном насилии в 2000-м году, тогда ей было 15 лет. Денхолландер стала жертвой насилия во время медицинских процедур.