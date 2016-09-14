Компания Uber запустила в США беспилотное такси

Первые таксомоторы, управляемые автопилотом, вышли на улицы города Питтсбург (штат Пенсильвания, США) 14 сентября. Беспилотники запустила компания Uber, первыми пассажирами стали журналисты.

Uber предлагает услуги по заказу такси по интернету. Первые демонстрационные поездки устроили журналистам. Планируется, что на первом этапе жителей Питтсбурга будут развозить четыре таксомотора на автопилоте. Правильнее сказать, все эти поездки станут тестовыми, поскольку в салоне будут находиться инженер и водитель на случай непредвиденных или сложных ситуаций. В качестве «подопытных» машин Uber использовала Ford Fusion с гибридным двигателем, специальными радарами, лазерными датчиками и камерами с оптикой высокого разрешения.

Uber обещает, что вскоре появятся дополнительные «такси-беспилотники»: компания заключила контракт на 300 млн долларов со шведским автопроизводителем Volvo на поставку самоуправляемых внедорожников.