Климкин поднял вопрос о недопущении иностранных наблюдателей на выборы в Крыму

Павел Климкин, занимающий должность украинского министра иностранных дел, встретился с депутатами Верховной Рады для рассмотрения возможного привлечения международного сообщества с целью не допустить участие наблюдателей от других стран во время проведения выборов в нижнюю палату парламента РФ на территории Крыма.

Кроме того, обсуждался вопрос о последующем признании недействительными результатов этих выборов.

Напомним, ранее Киев высказался о невозможности проведения выборов на украинской территории. В свою очередь Элла Памфилова, возглавляющая Центризбирком РФ, выразила надежду, что украинская сторона изменит свое решение.

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