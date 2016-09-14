В Барселоне перевернулся туристический автобус, пострадали 24 человека

На окраине Барселоны по пути в аэропорт Эль-Прат перевернулся автобус, перевозивший туристов. Пострадали двадцать четыре человека, включая водителя, в данный момент трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что большинство находившихся в автобусе пассажиров является гражданами Германии, также известно, что среди пострадавших есть граждане Великобритании, Польши, Литвы и Белоруссии. О том, были ли в салоне граждане России, пока не сообщается. Консульство Российской Федерации запросило эту информацию у испанской стороны.

По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия.

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