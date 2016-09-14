МИД Венгрии считает главу МИД Люксембурга несерьезным политиком

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал инициативу главы МИД Люксембурга Жана Ассельброна, предложившего исключить страну из Европейского союза.

По словам Петера Сийярто, Жан Ассельброн уже давно не воспринимается как серьезный политик. Венгерский министр отметил, что ранее глава МИД Люксембурга уже зарекомендовал себя как неглубокий мыслитель. Петер Сийярто назвал Жана Ассельброн классическим нигилистом, сообщает "Лента.ру".

Как подчеркнул венгерский политик, Ассельборн "неустанно работает над тем, чтобы разрушить безопасность и культуру Европы", а Венгрия в течение всей своей истории всегда защищала Европу и продолжает это делать.

В конце августа появилась информация о том, что Венгрия собирается возвести второе заграждение на границе с Сербией с целью защитить страну от беженцев.

Читайте также:

Люксембург призвал исключить Венгрию из ЕC

Собственную армию может создать в ближайшее время Евросоюз