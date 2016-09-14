Пентагон допустил жертвы среди мирных людей при трех ударах в Сирии

Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов не исключило, что что среди мирных людей в Сирии могли быть погибшие в результате ударов недалеко от Даыр Аз Завр 7 сентября, около Ракки 10 сентября и возле Эш-Шаддада 12 сентября.

По данным Пентагона, три удара были нанесены по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство", - сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление американских военных. (Деятельность группировки ИГ запрещена в России).

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25 августа в Пентагоне заявили, что удар США, нанесенный 23 августа в Ракке, мог привести к жертвам среди мирного населения, - сообщает РБК. По информации Пентагона, гражданский автомобиль оказался в районе нанесения удара после начала атаки, и пассажиры машины могли погибнуть.

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