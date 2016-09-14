На Украине уголовное дело возбуждено в отношении главы МВД Арсена Авакова

СРОЧНО
|07:54  В Москве ночью смертельное ДТП произошло на МКАД |07:13  В Сунтарском районе Якутии бурый медведь задрал геолога |06:44  В Москве похоронили ветерана "Альфы" Торшина |13.09 22:15  Предвыборная теледрака: Жириновский, Миронов и Хамзаев - кто кого? |13.09 21:28  В работе МЦК сегодня произошел первый сбой |13.09 21:18  Кононов покинул пост главного тренера «Краснодара» |13.09 20:52  Агентство WADA: наш сайт взломали российские хакеры |13.09 20:47  Амосов проведёт защиту чемпионского пояса против Тоуари |13.09 19:50  МОК лишил олимпийских медалей четверых россиян |13.09 19:40  Российские шахматисты выиграли «бронзу» Всемирной шахматной Олимпиады |13.09 19:06  Умер футболист Артем Безродный |13.09 18:56  Решение CAS по иску Шараповой станет известно в первую неделю октября |13.09 18:34  Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года пройдёт в Ханты-Мансийске |13.09 18:20  В Тверской области грузовик задел мост, да так на нем и повис (ФОТО) |13.09 17:35  WADA попалось на двойных стандартах для спортсменов |13.09 17:31  Путин cобирается ограничить выезд из России проблемным банкирам |13.09 17:12  Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне спецназовца Торшина |13.09 16:51  Талисман футбольного чемпионата мира-2018 в России выберут 26 октября |13.09 15:55  Подробности ДТП, в котором погиб бывший командир «Альфы» Юрий Торшин |13.09 15:26  Эксперты комментируют предстоящие в воскресенье выборы в Государственную Думу |13.09 15:19  Соль в России внесена в список продовольственного эмбарго |13.09 14:49  Маркин подозревает тренера ФК «ЦСКА» Слуцкого в нелюбви к родине |13.09 14:24  Пушков: выход Украины из ПАСЕ похож на шантаж |13.09 13:34  Житель Москвы испугался гнева жены и инсценировал собственное ограбление |13.09 13:31  Россия стала основным поставщиком пива на Украину |13.09 13:14  Первенство России по ММА среди юношей 16-17 лет прошло в Псковской области |13.09 12:52  Завершился 6-й тур РФПЛ |13.09 12:28  В Курске маленький мальчик умер после того, как ему вкололи антибиотик |13.09 12:13  Аналитики Bloomberg призвали Россию сократить военные расходы в пользу школ |13.09 11:51  США частично сняли санкции с России

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости Kadam.net

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

На Украине уголовное дело возбуждено в отношении главы МВД Арсена Авакова

14 сентября 2016, 07:00 [ «АН-онлайн» ]

На Украине уголовное дело возбуждено в отношении главы МВД Арсена Авакова

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире "24 канала" сообщил о возбуждении
дела против Авакова, но статью не назвал.

По словам украинского генпрокурора, ежедневно он получает нескольких десятков писем, в том числе и от главы Центра противодействия коррупции Украины Виталия Шабунина. "По его письму точно так же возбудил уголовное дело. Вы не поверите на кого — на министра внутренних дел Авакова", — сказал Луценко в ходе программы "Левый берег".

Нардепы Верховной рады Украины ранее регистрировали законопроекты об отставке Арсена Авакова. В конце августа глава "Партии простых людей" Сергей Каплин внес постановление, ссылаясь на то, что органы внутренних дел под руководством Авакова показали "несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом". В минувшем феврале Аваков оказался в центре скандала, после того, как на Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на его сына Александра Авакова и тогдашнего зама главы МВД Сергея Чеботаря. СМИ предположили, что речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у подставной фирмы.

Новости мира

Новости дня

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

В Москве ночью смертельное ДТП произошло на МКАД

В Москве ночью смертельное ДТП произошло на МКАД

В Москве в ночь на среду, 14 сентября, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на внутренней стороне 78 километре Московской кольцевой автодороги. В результате ДТП погиб водитель фуры.

//Политика

Предвыборная теледрака: Жириновский, Миронов и Хамзаев - кто кого?

Предвыборная теледрака: Жириновский, Миронов и Хамзаев - кто кого?

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и представитель «Гражданской силы» Бийсултан Хамзаев - у кого-то из этих политиков не выдержали нервы на записи теледебатов.

//Общество

Министр образования рассказала, что будет с ЕГЭ

Министр образования рассказала, что будет с ЕГЭ

Министр образования России Ольга Васильева высказалась о том, что будет дальше с Единым госэкзаменом. Общаясь с журналистами, глава Минобрнауки сообщила, что систему ЕГЭ отменять не следует.

//Криминал

Стрелок на московской свадьбе оказался помощником прокурора Чечни

Стрелок на московской свадьбе оказался помощником прокурора Чечни

Один из участников "стреляющей свадьбы" на Каширском шоссе в Москве - сотрудник прокуратуры Шалинского района Чечни Магомед Гучигов, племянник бывшего руководителя Ножай-Юртовского РОВД Нажуда Гучигова.

//В мире

В Китае супружеская пара более 50 лет живет в пещере (ФОТО)

В Китае супружеская пара более 50 лет живет в пещере (ФОТО)

Супружеская пара из Китая прожила 54 года в пещере из-за высоких цен на недвижимость. В своем каменном жилище супруги за годы совместной жизни вырастили четверых детей. И переезжать семья не намерена.

//В мире

Открытие века: найден способ излечения от алкогольной зависимости

Открытие века: найден способ излечения от алкогольной зависимости

Ученые калифорнийского института Скриппса (США) выявили и сумели нейтрализовать через точечное воздействие нейроны человеческого мозга, которые отвечают за формирование зависимости от спиртного.

//Спорт

Умер футболист Артем Безродный

Умер футболист Артем Безродный

Бывший футболист московского «Спартака» Артем Безродный умер на Украине. По предварительной версии, смерть наступила от сердечного приступа во время утренней пробежки. Артему Безродному было 37 лет.

//Шоу-бизнес

Названы семь самых сексуальных женщин планеты

Названы семь самых сексуальных женщин планеты

Известный американский журнал для мужчин GQ составил рейтинг семи самых сексуальных женщин планеты. В топ-7 включены модели и актрисы. Места авторы списка самых желанных женщин не распределяли.

//Шоу-бизнес

Юрий Лоза считает, что Сергей Шнуров бесполезен

Юрий Лоза считает, что Сергей Шнуров бесполезен

Юрий Лоза дал комментарий по поводу того, что лидер "Ленинграда" получил из рук журнала GQ премию "Человек года". Певец считает, что Сергей Шнуров не заслужил данное звание, он не принёс никакой пользы стране.

//В мире

Пентагон допустил жертвы среди мирных людей при трех ударах в Сирии

Пентагон допустил жертвы среди мирных людей при трех ударах в Сирии

Центральное командование вооруженных сил США не исключило, что среди мирных людей в Сирии могли быть жертвы в результате ударов недалеко от Даыр Аз Завр 7 сентября, около Ракки 10 сентября и возле Эш-Шаддада 12 сентября.

//Культура

Стивен Сигал подумывает о получении российского гражданства

Стивен Сигал подумывает о получении российского гражданства

Американский актер Стивен Сигал не исключает возможности в будущем стать гражданином России. Как сообщил актер, он хотел бы проводить несколько месяцев в году со своими российскими друзьями.

//Новости ADWILE

//В мире

Обама подозревает, что Трамп выражает симпании Путину

Обама подозревает, что Трамп выражает симпании Путину

Президент США Барак Обама подозревает, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выражает симпатии российскому лидеру Владимиру Путину. Обама так и сказал о Трампе: "Он любит этого парня".

//Происшествия

В Сунтарском районе Якутии бурый медведь задрал геолога

В Сунтарском районе Якутии бурый медведь задрал геолога

В Якутии бурый медведь напал на группу геологов на территории особо охраняемой природной зоны "Очума" в Сунтарском районе и задрал одного мужчину. О судьбе геолога на данный момент ничего неизвестно.

//В мире

На Украине уголовное дело возбуждено в отношении главы МВД Арсена Авакова

На Украине уголовное дело возбуждено в отношении главы МВД Арсена Авакова

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Генпрокурор Юрий Луценко в эфире "24 канала" сообщил о возбуждении дела против Авакова.

//Происшествия

В Москве похоронили ветерана "Альфы" Торшина

В Москве похоронили ветерана "Альфы" Торшина

В Москве во вторник, 13 сентября, простились с бывшим командиром спецназа ФСБ "Альфа" Юрием Торшиным, погибшим в ДТП в Чечне. Похоронили 58-летнего полковника ФСБ на Аллее Славы Николо-Архангельского кладбища.

//Экономика

В российском Минфине назвали, каким будет курс доллара в 2017 году

В российском Минфине назвали, каким будет курс доллара в 2017 году

В Минфине России обнародовали прогноз среднегодового курса американской валюты. По мнению российских финансовых аналитиков, курс доллара останется на уровне 64,8 рубля в следующем году и даже снизится.

//В мире

В США пятилетнюю девочку выдали замуж за несколько часов до смерти

В США пятилетнюю девочку выдали замуж за несколько часов до смерти

Американская пара «выдала замуж» свою 5-летнюю дочь за несколько часов до ее смерти - замужество было заветной мечтой неизлечимо большой девочки. Ее последнее желание было выйти замуж за ее 6-летнего друга.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Российские военные в Сирии попали под огонь в прямом эфире (ВИДЕО)

Российские военные в Сирии попали под огонь в прямом эфире (ВИДЕО)

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии попали под огонь во время переговоров с Москвой. Инцидент с обстрелом произошел в окрестностях сирийского города Алеппо.

//Шоу-бизнес

Волочкова шокировала публику фото без макияжа (ФОТО)

Волочкова шокировала публику фото без макияжа (ФОТО)

Анастасия Волочкова удивила своих поклонников милым домашним кадром. Она разместила фото полностью без косметики. Подписчики отметили, что естественность Насти удивительна, ее просто невозможно узнать.

//В мире

Экс-президента Израиля Шимона Переса ввели в искусственную кому

Экс-президента Израиля Шимона Переса ввели в искусственную кому

93-летний экс-президент Израиля был госпитализирован с инсультом. Врачи приняли решение ввести Переса в искусственную кому. Политика доставили в палату интенсивной терапии медцентра близ Тель-Авива.

//Хайтек

Корпорация Apple выпустила новую «операционку» iOS 10

Корпорация Apple выпустила новую «операционку» iOS 10

Apple объявила о выходе новой версии мобильной операционной системы iOS 10. В пресс-релизе сообщается, что новая версия ОС стала доступна в виде бесплатного обновления для пользователей iPhone и iPad.

//В мире

Неудобные шутки «Квартал 95»: кому выгодна травля Зеленского?

Неудобные шутки «Квартал 95»: кому выгодна травля Зеленского?

Уже третий день в Украине не утихает «народный гнев» по поводу выступления команды «95-ый квартал» в Юрмале. При том бушуют не только соцсети – тема «непатриотических шуток» обсуждается на высочайшем уровне.

//Хайтек

Российский YotaPhone заменят на китайский

Российский YotaPhone заменят на китайский

Китайская компания China Baoli приобрела 30% акций Yota Devices у фонда Telconet Capital и теперь распускает российский офис отечественного производителя гаджетов. Китайцы сами намерены делать смартфоны.

//Новости партнеров

//Происшествия

В работе МЦК сегодня произошел первый сбой

В работе МЦК сегодня произошел первый сбой

В официальной группе Московского центрального кольца в "ВКонтакте" появилось сообщение о первом сбое в работе системы. По словам пассажиров, на кольцевой железной дороге возникла "пробка" из поездов.

//Спорт

Кононов покинул пост главного тренера «Краснодара»

Кононов покинул пост главного тренера «Краснодара»

Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Олег Кононов, работавший с командой с 2013 года, подал в отставку. Исполнять обязанности Кононова будет член тренерского штаба Игорь Шалимов.

//Общество

Дмитрий Песков: о хакерской атаке из России не может быть речи

Дмитрий Песков: о хакерской атаке из России не может быть речи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг причастность российских структур к хакерской атаке на антидопинговую систему всемирного антидопингового агентства и назвал эти утверждения голословными.

//Спорт

Агентство WADA: наш сайт взломали российские хакеры

Агентство WADA: наш сайт взломали российские хакеры

Грандиозный допинговый скандал затрагивает все больше сфер - теперь в нем замешаны и хакеры, причем, по мнению Всемирного антидопингового агентства (WADA), хакеры российские, группа Fancy Bear.

//Спорт

Амосов проведёт защиту чемпионского пояса против Тоуари

Амосов проведёт защиту чемпионского пояса против Тоуари

Следующим соперником 3-кратного чемпиона мира по боевому самбо Ярослава Амосова станет польский грэпплер Салим Тоуари по кличке «Гризли». На кону будет стоять чемпионский пояс в полусреднем весе.

//Общество

Минсельхоз: запрет на импорт соли никак не отразится на потребностях россиян

Минсельхоз: запрет на импорт соли никак не отразится на потребностях россиян

Ограничение импорта соли не скажется на обеспечении внутренних потребностей России, говорится в сообщении Минсельхоза. Вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что пришло время поддержать наших производителей.

//Общество

Марию Захарову интересует диагноз сестер Уильямс

Марию Захарову интересует диагноз сестер Уильямс

Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, в Facebook отреагировала на допинговый скандал вокруг легендарных теннисисток, сестер Селены и Винус Уильямс.

//В мире

Двойник футболиста Криштиану Роналду стал грабителем и сразу попался

Двойник футболиста Криштиану Роналду стал грабителем и сразу попался

Это ограбление не стало «висяком», потому что один из налетчиков был как близнец похож на знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Потерпевший, который успел рассмотреть преступников, так полиции и сообщил.

//Спорт

МОК лишил олимпийских медалей четверых россиян

МОК лишил олимпийских медалей четверых россиян

Международный олимпийский комитет в ходе перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне (2008 и 2012 годы соответственно), уличил в употреблении допинга четырех российских спортсменов.

//Общество

Священник Глеб Грозовский ждет отправки в Петербург в камере насильников

Священник Глеб Грозовский ждет отправки в Петербург в камере насильников

Экстрадированный из Израиля священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, в ожидании этапирования в Санкт-Петербург находится в камере, где содержатся подозреваемые в сексуальном насилии.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры