На Украине уголовное дело возбуждено в отношении главы МВД Арсена Авакова

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире "24 канала" сообщил о возбуждении

дела против Авакова, но статью не назвал.

По словам украинского генпрокурора, ежедневно он получает нескольких десятков писем, в том числе и от главы Центра противодействия коррупции Украины Виталия Шабунина. "По его письму точно так же возбудил уголовное дело. Вы не поверите на кого — на министра внутренних дел Авакова", — сказал Луценко в ходе программы "Левый берег".

Нардепы Верховной рады Украины ранее регистрировали законопроекты об отставке Арсена Авакова. В конце августа глава "Партии простых людей" Сергей Каплин внес постановление, ссылаясь на то, что органы внутренних дел под руководством Авакова показали "несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом". В минувшем феврале Аваков оказался в центре скандала, после того, как на Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на его сына Александра Авакова и тогдашнего зама главы МВД Сергея Чеботаря. СМИ предположили, что речь может идти о коррупции — МВД якобы закупило рюкзаки у подставной фирмы.

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