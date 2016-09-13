В США пятилетнюю девочку выдали замуж за несколько часов до смерти

Американская пара «выдала замуж» свою 5-летнюю дочь за несколько часов до ее смерти - замужество было заветной мечтой неизлечимо большой девочки. Ее последнее желание было выйти замуж за ее 6-летнего друга.

Неизлечимо больная девочка умерла спустя шесть часов после церемонии бракосочетания, которая была проведена прямо в больничной палате. Мэри Мессей страдала от хронической пневмонии и муковисцидоза.

Малышке купили белое платье и корону, а ее жениху - строгий костюм. На обручальных кольцах были изображены Микки и Минни Маус. Угощались жених и невеста красивым свадебным тортом. (ФОТО)

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