Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии попали под огонь во время переговоров с Москвой. Инцидент с обстрелом произошел в окрестностях сирийского города Алеппо.

Видеоролик с обстрелом российских солдат опубликовал Military Advisor в Twitter. Сведений о раненых нет.

На видео - группа российских солдат, предположительно, это сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Военнослужащие находятся на дороге Кастелло. Как только обстрел начался, военные получили приказ уйти в укрытие - приказ отдал заместитель начальника Генштаба ВС РФ Виктор Познихир по видеосвязи.