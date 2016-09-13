Неудобные шутки «Квартал 95»: кому выгодна травля Зеленского?

Уже третий день в Украине не утихает «народный гнев» по поводу выступления команды «95-ый квартал» в Юрмале. При том бушуют не только социальные сети – тема «непатриотических шуток» обсуждается на высочайшем уровне – о «зраде» руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского говорят в администрации президента, анализируют в кругу политологов и журналистов. Для тех, кто провел выходные вдали от телевизора и интернета, краткое изложение темы. В июле «95-ый квартал» выступил в Юрмале на фестивале украинской культуры «Made in Ukraine». Выступил в свойственной ему манере, шутя на тему политики и политиков своей страны. В Украине это выступление транслировалось 10 сентября, после чего и поднялась шумиха. Политики и именитые блогеры сочли шутки бывших кавээнщиков не просто грубыми и унизительными для украинского народа, но и свидетельствующими о «непатриотизме» и чуть ли не предательстве.

О чем шутили в Юрмале

Для начала приведем несколько шуток Владимира Зеленского и его команды, которые стали предметом таких бурных дебатов в Украине.

Выступление «Квартала 95» по большей мере было посвящено взаимоотношениям Украины и ЕС, а также работе политиков в современных условиях. Выступление это, действительно, можно счесть достаточно грубым, однако, по сути, оно мало чем отличается от других.

«Мы, безусловно, рады приветствовать вас на фестивале «Made in Ukraine» - фестиваль, который четыре дня будет знакомить вас с украинской культурой. Да, мы народ, у которого культуры хватает всего лишь на четыре дня», - так началось выступление команды.

Первой миниатюрой в нем стал выход Владимира Зеленского в роли президента страны Петра Порошенко. «Президент», только выйдя на сцену, стал выпрашивать у зрителей деньги.

«Итак, что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Простите, вкладывать. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики, мы дошли до этого уровня – этот уровень называется попрошайничество», – заявил Зеленский.

Особо же возмутительной в Украине сочли шутку, в которой Зеленский сравнил Украину с «актрисой из немецких фильмов для взрослых», готовой «принять в любом количестве с любой стороны».

В Юрмале шутили не только над президентом – прошлись и по мэру Киева Виталию Кличко, Юлии Тимошенко и экс-президенту страны Виктору Януковичу.

Реакция на выступление «Квартал 95»

Не будем тиражировать весь тот поток возмущения, грубости, проклятий и издевок в адрес комиков, который буквально затопил украинский сегмент социальных сетей в эти три дня – обратим внимание на комментарии людей, от которых во многом зависит информационный фон Украины.

Одним из первых выступление на своей странице в Facebook прокомментировал советник президента Юрий Бирюков: «Фестиваль, который будет 4 дня знакомить вас с украинской культурой. Да, мы народ, у которого культуры хватает всего лишь на 4 дня» ГЫЫЫЫ-ГЫЫЫЫЫ-ГЫЫЫЫЫ! Это из выступления подонков. Для этих подонков так шутить про Украину - это ГЫЫЫЫ-ГЫЫЫЫЫ-ГЫЫЫЫЫ, страшно весело», - написал он.

«Больше всего забавляет, что дебильным юмором 95 квартала возмущаются часто те же самые люди, которые создают аншлаги на концертах этого самого 95 квартала. А ведь достаточно было посмотреть, что эти шаромыжники всегда подстраиваются под вкусы публики. У этого цирка шапито нет Родины. Точнее, Родина там, где платят. И их убогие шутки в первую очередь результат убогого чувства юмора тех, кто покупает билеты на их концерты», - написал в свою очередь украинский политтехнолог Тарас Березовец.

Были заявления и похлеще – например, лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко уже потребовал запретить Владимиру Зеленскому выступать на Украине.

«Надо запретить выступления в Украине этой морде. Пусть побирается на иностранных помойках», — заявил народный депутат.

В целом, все «наезды» украинского сообщества на «95-ый квартал» сводились к тому, что шутить про политику и Украину можно, но только на родине – так сказать, в кругу семьи, а вот выносить «сор из избы» негоже.

Ответ студии «Квартал 95»

У Зеленского уверены в том, что развернувшая против студии кампания имеет не стихийный характер, а была спланирована и подготовлена. Накануне на сайте «Студии Квартал 95» появилось официальное заявление.

«Мы говорим о том, о чем думают миллионы людей в нашей стране. Мы всегда это делали – во все времена и при разных властях. И будем это делать и впредь. Против нас сегодня развернута кампания в лучших традициях грязных политических технологий: заказные статьи в интернете и проплаченные комментарии в соцсетях. Значит, кому-то это выгодно. Значит, кому-то нужно, чтобы мы молчали. Но с нами – наши зрители. И никакие интернет-боты и политтехнологии не заставят нас молчать. Потому что мы говорим правду», - заявили актеры.

Позднее личный комментарий дал и сам Владимир Зеленский, пояснив также, что хотела сказать команда своей репризой в Юрмале.

«Шутка, которая вызвала бурное обсуждение, не имеет двух, трёх смыслов. Суть проста этой репризы : достаточно брать кредиты за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы - гордый народ, не попрошайки. Вот и все. Больше здесь нет других смыслов. Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране. Так, что не нужно строить из себя культурных археологов и выискивать в творчестве квартала то, чего нет и никогда не будет. Мы любим свою страну и боремся за её свободу, свободу слова и мышления каждой своей программой, каждой секундой», - написал Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.

Искреннее негодование или «заказуха»?

Шумиха вокруг выступления команды, которая давно славится грубым юмором, порой «на грани фола» оказалась настолько громкой, что это заставило многих задуматься – действительно ли так взбудоражили украинский народ несколько шуток, к тому же весьма привычных?

В комментарии «Стране» политолог Кость Бондаренко предположил, что устраивая травлю народных любимцев, администрация президента, таким образом, отрабатывает технологию дискредитации тех, кто неудобен власти.

«Фактически сейчас в администрации президента проводят эксперимент по дискредитации инакомыслящих. Если кто-то начинает активно критиковать Порошенко и приближенных к нему людей, для начала к травле этого человека подключаются 20-30 ведущих блогеров, так называемых порохоботов. Следом за ними подключаются их активные подписчики. Задача этих людей: сделать обструкцию того или иного человека — модной. Будь то Надежда Савченко, Сергей Лещенко или Владимир Зеленский. Причем, всегда есть какой-то месседж, который разгоняется, как основной. В случае с «95-м кварталом» это «как они могут зарабатывать деньги в Украине, и позорить Украину?». Я эту фразу встретил в постах 15 разных людей. И, к сожалению, даже у некоторых друзей», - говорит Бондаренко.

В свете натянутых отношений «Квартала 95» и администрации президента эти предположения могут оказаться не так далеко от истины. Напомним, в прошлом году 95-й квартал показала пародию на президента Петра Порошенко и экс-главу Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. Тогда с критикой выступил советник президента Петра Порошенко Олег Медведев, по словам которого эта пародия была сделана в угоду Коломойскому.

«Я понимаю, что «Вечерний квартал» - это любимцы страны. И я за политический юмор. И считаю, что статус этих юмористов такой, что в спинах должен быть позвоночник, а не хорда. Никакие новости ни на одном канале еще не научились так прислуживать обладателям, как команда Зеленского», - написал Медведев в Facebook.

Впрочем, если медийная атака на «Квартал 95» и была спланирована, вряд ли она сможет загнать в угол команду Зеленского. «Кварталу» не впервой оказываться в центре скандалов. Чего стоит одна история с прокатом фильма «8 лучших свиданий», которая прогремела, как в Украине, так и в России. А вот сам факт применения подобных технологий, а главное то, с какой легкостью и даже рвением подхватываются народом «темники», заставляет задуматься. Ведь завтра в центре срежиссированного скандала может оказаться любой.

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