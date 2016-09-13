Двойник футболиста Криштиану Роналду стал грабителем и сразу попался

Это ограбление не стало «висяком», потому что один из налетчиков был как близнец похож на знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Потерпевший, который успел рассмотреть преступников, так полиции и сообщил.

Французский канал BFM TV передает, что ограбление произошло на минувшей неделе. Злоумышленникам удалось проникнуть в частный дом в коммуне Сен-Макс (департамент Мёрт и Мозель), но их вспугнул внезапно вернувшийся хозяин особняка. Владелец недвижимости сообщил полицейским надежную примету вора: он - копия португальского форварда.

Двойника Криштиану Роналду задержали уже через несколько дней - им оказался 21-летний выходец из Албании. Преступник уже приговорен к году тюрьмы за неудавшийся грабеж.