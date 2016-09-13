Барак Обама не изменил свого отношения к бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену и, в случае приезда на родину последнего, не станет освобождать его от наказания путем помилования.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Белого дома Джош Эрнест. Он отметил, что бывший сотрудник спецслужб обвинен в серьезных преступлениях, должен вернуться в США и ответить на эти обвинения. Прошения о помиловании Сноудена Администрация Барака Обамы получает регулярно, однако тяжесть совершенного беглецом преступления вряд ли позволяет рассчитывать ему на снисхождение.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден попросил президента страны Барака Обаму помиловать его. Экс-агент АНБ уверен, что его действия пошли на пользу Соединенным Штатам.

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