Супружеская пара из Китая прожила 54 года в пещере из-за высоких цен на недвижимость. В своем каменном жилище супруги за годы совместной жизни вырастили четверых детей. И переезжать семья не намерена.

Местные власти уговаривали пару перебраться в нормальный дом, но муж и жена отказались. В пещере супруги оборудовали кухню, гостиную, три спальни и свинарник. У них есть телевизор и вентилятор.

Пенсионеры говорят, что привыкли к пещере и прекрасно себя в ней чувствуют.









фото: people.cn

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