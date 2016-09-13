Вооруженные силы Украины могут получить новые ракетные установки "Гром-2" - аналоги российского комплекса "Искандер" - уже в 2017 году. Ракетные комплексы "Гром-2" заменят советские "Точки-У".

Установки создают силами известного КБ "Южмаш". Издание "Лига.net" со ссылкой на свои источники сообщает, что из-за конфликта в Донбассе у Киева возникла проблема - не хватает ракет для РСЗО и "Точки-У".

Ракеты для этих систем производят только в России. Как отмечает издание, без собственного производства Украина не может создавать эффективную армию. Для решения вопроса на Украине собираются ускорить реализацию двух ракетных проектов, сообщает РИА Новости. По информации одного из источников, речь идет о серийном производстве ракет для систем "Град", "Ураган" и "Смерч".

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