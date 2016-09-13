В центре Нью-Йорка подожгли мусульманку

На Пятой авеню в центре Нью-Йорка перед 15-летней годовщиной со дня теракта 11 сентября неизвестный поджег женщину в мусульманской одежде.

Пострадавшая оказалась 36-летней туристкой из Шотландии. Она гуляла по Пятой авеню и внезапно заметила, что рукав ее блузки тлеет, передает издание Daily News. Преступнику, который использовал для поджога зажигалку, удалось сбежать, в настоящий момент его разыскивает полиция Нью-Йорка.

Предполагается, что данное действие было совершено на почве ненависти. Отмечается, что мужчину в черной майке и бейсболке зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

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