Турция требует, чтобы США арестовали Гюлена

Власти Турции требуют, чтобы Соединенные Штаты Америки арестовали оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота.

Данное требование к США о предварительном аресте Гюлена является первым со стороны Турции, уточняет во вторник, 13 сентября, агентство Anadolu. Отметим, что сам Гюлен жестко осудил мятеж, который произошел в ночь на 16 июля, и заявил о своей непричастности к случившемуся.

Напомним, в ходе попытки военного переворота в Турции летом погибли 246 человек, а более 2 тысяч получили ранения различной степени тяжести.

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