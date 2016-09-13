ЦАХАЛ опровергло сообщения о сбитом истребителе ВВС Израиля в Сирии

ЦАХАЛ - командование армии обороны Израиля - опровергло информацию о сбитом истребителе израильских ВВС Израиля на территории Сирии. В сообщении ЦАХАЛ опровергается и сообщение о сбитом разведывательном беспилотном аппарате.

Ранее представители сирийской армии сообщили, что сбили израильский военный самолет и беспилотник в ответ на удар ВВС Израиля по позициям военных в провинции Эль-Кунейтра.

Как пишут СМИ в Израиле сегодня, израильская авиация минувшей ночью атаковала позиции правительственных войск САР после того, как 12 сентября, в понедельник, выпущенный с территории Сирии минометный снаряд разорвался на севере Голан. ЦАХАЛ не намерено мириться с нарушением суверенитета Израиля.

Израильские военные подтвердили, что сирийские ПВО выпустили две ракеты класса земля-воздух после ударов израильской боевой авиации, но промахнулись, все израильские самолеты вернулись на базу.

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