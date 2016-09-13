Генеральная прокуратура Польши приняла решение эксгумировать тела жертв крушения президентского самолета Ту-152 под Смоленском для проведения следственных действий. Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года.

Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский. Не все родственники жертв катастрофы согласны с решением польской Генпрокуратуры. Некоторые не хотят нарушать покой умерших. Другие хотят удостовериться, кого они в действительности похоронили.

Польские СМИ сообщили, что, по предварительной информации, эксгумировать планируется всех погибших, если их тела не были кремированы. Радио RMF FM передало, что четыре семьи уже получили уведомление о том, что тела их родственников будут эксгумированы. Прокуратура пока не подтверждала информацию, сообщает ТАСС.

Ранее польские прокуроры заявляли, что всесторонние патологоанатомические исследования необходимы для определения характера полученных жертвами ранений и причин их смерти, а также восстановления хода авиакатастрофы и ее причин.

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