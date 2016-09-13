Россия и США спорят, кто из них убил главаря ИГИЛ

Пентагон заявляет, что именно США ответственны за ликвидацию в Сирии одного из главарей группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Мухаммада Аль-Аднани.

Однако Минобороны РФ ранее заявляли, что боевик был убит в результате удара Воздушно-космических сил России.

Подтверждается, что удар, унесший жизнь Аль-Аднани, был нанесен 30 августа.

Напомним, 31 августа в Минобороны РФ сообщили, что "в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо было уничтожено крупное скопление боевиков ИГИЛ численностью до 40 человек", среди которых и был Аль-Аднани.