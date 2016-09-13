Российские военные наблюдают за въездом в Алеппо

На въезде в сирийский город Алеппо военные РФ развернули передвижной пункт наблюдения российского Центра по примирению враждующих сторон.

Въезд в город - это коридор для выхода из восточной части Алеппо для тех боевиков, которые готовы прекратить воевать и сложить оружие.

Дороге Кастелло уделят особое внимание в рамках достигнутых 9 сентября договоренностей между Россией и США о возобновлении режима прекращения боевых действий. Именно эта дорога и станет основным маршрутом доставки гуманитарных грузов в Алеппо.

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