Лукашенко объяснил, почему не видно его сына Колю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, куда и почему пропал его младший сын Николай, с которым он раньше часто появлялся на публике. Белорусский лидер отметил, что мальчик сильно вырос.

Коля уже взрослый, за ручку не поводишь. Как отметил Лукашенко, сына совсем не интересует политика. Слухи о том, что Николай должен стать следующим президентом страны он назвал идиотизмом. "У нас не раньше 35 лет можно стать президентом. Это что, я еще 20 лет должен быть президентом?!" - изумился лидер Белоруссии, передает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что хочет, чтобы сын стал Человеком.

Ранее отсутствие Николая Лукашенко, сына белорусского лидера, на официальных мероприятиях этим летом объяснили большой загруженностью 12-летнего мальчика. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.