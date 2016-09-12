Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики (МГБ ДНР) раскрыло агентурную сеть украинских спецслужб, вербовавших на территории ДНР детей и подростков.

В ходе проведенных контрразведывательных мероприятий установлено, что в мае прошлого года сотрудник украинской спецслужбы Игорь Рицко (позывной «Алмаз»), работавший под легендой военнослужащего воинской части №ПП 3629 ВСУ, предложил 17-летнему жителю города Ясиноватая создать группу из своих друзей и знакомых для зарабатывания денег путём выбивания долгов из местных коммерсантов.

Рицко передал юноше компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по их применению. В группе собрались пятеро подростков. Они подорвали два автомобиля граждан ДНР. За совершенные преступления криминальная группировка малолетних преступников получила вознаграждение в размере 5 000 грн.

МГБ ДНР опубликовало видеозапись задержания несовершеннолетних, подозреваемых в диверсионной деятельности на территории ДНР. "МГБ ДНР обращает внимание международных правозащитных и общественных организаций, что вовлечение в преступную и террористическую деятельность спецслужбами Украины, путем шантажа и угроз, несовершеннолетних детей, ничем не отличается от действий террористических организаций типа ИГИЛ. И разница только в том, что в данном случае детский терроризм санкционируется государством Украина", - говорится в сообщении. (ИГИЛ в России запрещена).

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