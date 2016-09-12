Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 сентября поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам на 11 языках, в том числе на русском.

Эрдоган написал на своей странице в Twitter на русском, азербайджанском, арабском, английском, французском, немецком, курдском и боснийском языках: «Поздравляю весь исламский мир с праздником Курбан-байрам и желаю, чтобы этот праздник принес всему человечеству мир, добро и благополучие».

У мусульман праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам) знаменует собой окончание хаджа — одного из пяти столпов, на которых основан ислам.

Российский президент Владимир Путин поздравил всех мусульман России с праздником Курбан-байрам. В Москве праздничные богослужения состоялись в Исторической, Мемориальной и Соборной мечетях.