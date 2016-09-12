Надежде Савченко некогда заводить детей

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в прямом эфире в разговоре с детьми призналась, что у нее настолько сложная работа, что она не может завести даже котенка. О ребенке вообще речи не может идти.

"У меня всю жизнь такая работа - и как политика, и как военного", - цитирует Савченко РЕН-ТВ. Надежда не хочет рожать, не хочет брать ребенка из детдома. По ее словам, в жизни есть много другого, ради чего она хочет себя использовать.

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