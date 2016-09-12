Экс - глава Киевской областной государственной администрации Максим Мельничук, которого разыскивали его жена и полиция, нашелся. Его адвокат заявил, что Мельничук вскоре выступит с заявлением в Facebook.

Мельничук "просто немного отдыхал", сообщил адвокат Юрий Сухов.

Ранее сообщалось, что супруга экс-главы Киевской обладминистрации Галина Мельничук заявила о пропаже своего мужа, в связи с этим написано соответствующее заявление в полицию. В последний раз она разговаривала с супругом 9 сентября.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что экс-глава Киевской областной государственной администрации Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника при получении взятки. Где он - неизвестно.