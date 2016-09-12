Власти итальянского города подали в суд за карикатуру на жертв землетрясения

Власти города Аматриче, сильнее других пострадавшего от землетрясения, обратились в суд с жалобой на французское издание Charlie Hebdo в связи с возмутившими общественность публикациями.

На страницах издания появилась карикатура на жертв землетрясения. Так, окровавленные мужчина и женщина были представлены как “запеченная паста” и “пенне в томатном соусе”, а раздавленные люди между обломками зданий представлены как лазанья. В том же номере был напечатан анекдот, связывающий стихийное бедствие с террористической деятельностью. Еще одна карикатура, оскорбившая итальянцев, намекала на то, что разрушенные здания были построены на деньги мафии.

Напомним, землетрясение унесло жизни порядка трехсот человек.

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