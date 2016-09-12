В интернете появилось видео задержания украинских подростков, совершавших диверсии на территории Донбасса. Ролик на своем сайте выложило Министерство госбезопасности ДНР.

Напомним, несовершеннолетние, которых завербовал сотрудник спецслужбы Украины, обвиняются в уничтожении военного и гражданского транспорта в Донбассе. По уточненным данным, в группу входили семь молодых людей. Степень их вины определит следствие.

Чекисты ДНР, комментируя видео, призывают обратить внимание на деятельность украинских спецслужб, вовлекающих в свою деятельность детей, правозащитников. По мнению силовиков республики, методы Киева мало отличаются от тех, что используют воюющие в Сирии исламисты.

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