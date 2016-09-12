На востоке Турции прогремел мощный взрыв

В турецком городе Ван прогремел мощный взрыв.

На воздух взлетела заминированная машина, это случилось около здания местного отделения правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Взрывная волна была большой силы, ею выбило окна у расположенных поблизости домов.

Как стало известно, 19 человек получили ранения, никто не погиб. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Ранее взрыв произошёл в Стамбуле: рядом с автобусной остановкой сработало взрывное устройство. Пострадали люди. Об этом сообщили турецкие СМИ. Бомба сработала в тот момент, когда мимо остановки проезжала полицейская машина.