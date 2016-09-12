Польша направила России ноту протеста

Российский МИД получил сегодня ноту протеста от посольства Польши в Москве. Польские дипломаты утверждают, что пограничная служба ФСБ РФ не пропускает в страну граждан ряда государств через границу с Белоруссией.

По данным европейских СМИ, речь идет о подданных Польши, Чехии и Литвы. Якобы, столкнувшись с запретом на белорусско-российской границе, они вынуждены въезжать в РФ через Латвию.

Отмечается, что нота последовала после того как на границе с проверкой побывал польский консул, который затем послал отчет в свой МИД. Российское министерство иностранных дел пока хранит молчание и ситуацию не комментирует.

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