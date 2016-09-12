Киев заявил о скором запрете российских книг на Украине

Официальный Киев анонсировал запрет на ввоз книг из России.

Об этом заявил заместитель главы правительства Украины Вячеслав Кириленко. Он рассчитывает, что такой законопроект примут ещё до конца 2016 года.

Вице-премьер подчеркнул, что этот законопроект официально вносится в парламент как правительственный, что означает, что это позиция украинского кабинета министров.

Кириленко также уточнил, что разрешительный принцип будет применяться только к книгам из Российской Федерации, все другие страны свободно могут импортировать свою печатную продукцию.

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