Группу диверсантов-подростков задержали в ДНР

Киев в своем противостоянии с народными республиками Донбасса стал использовать несовершеннолетних.

В министерстве госбезопасности ДНР сообщили о задержании группы диверсантов, в состав которой входили подростки. По имеющимся данным, в течение года малолетние боевики занимались тем, что подрывали военные и гражданские автомобили на территории Донбасса.

Ополченцы предполагают, что группу сформировал сотрудник украинской спецслужбы с позывным «Алмаз». Наказание для юных диверсантов будет определено в ходе следствия.

Обстановка на востоке Украины продолжат оставаться напряженной. Стороны периодически обвиняют друг друга в подготовке военного наступления.

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