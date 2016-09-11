Толпа приняла девушку за трансгендера и избила ее до полусмерти (ВИДЕО 18+)

Пользователи интернета делятся друг с другом видео с жестоким избиением девушки, на которую напала толпа мужчин.

На ролике видно, как смуглые мужчины прижимают к автомобилю девушку и бьют ее по голове. Затем несчастная оказывается на земле, где на нее продолжает сыпаться град ударов.

В комментарии к видео его автор пишет о том, что девушку избили за то, что приняли ее за трансгендера. В какой стране были сняты кадры жестокого избиения и чем оно закончилось для жертвы, интернет-пользователь не сообщил.

12 августа «АН-онлайн» сообщили о том, что знаменитая канадская актриса и модель Джиджи Горджес не смогла попасть в Дубай. Горджес запретили выходить из аэропорта, потому что она – бывший мужчина.

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