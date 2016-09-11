Ровно 15 лет назад террористы взорвали в США в Нью-Йорке знаменитые небоскребы-близнецы Всемирного торгового центра на Манхеттене. Жертвами террористов-смертников 11 сентября 2001 года стали около трех тысяч человек. Около шести тысяч человек были ранены.

11 сентября 2016 года этот чудовищный теракт вспоминает весь мир. В эти минуты начинается главная памятная церемония на месте, где стояли башни Всемирного торгового центра. Шесть минут молчания объявят в память погибших. Под тихую музыку и звон колоколов организаторы назовут имена всех жертв. Траурные мероприятия 11 сентября проходят по всей Америке.

Напомним, 19 смертников из "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни-близнецы. Самолет рейса 11 American Airlines протаранил северную башню, а рейс 175 United Airlines — южную. Небоскребы загорелись и рухнули.

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