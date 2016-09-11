На территории Польши запрещают говорить “польский концлагерь”

Польские власти настаивают на том, что фраза “польский концлагерь” должна быть исключена из употребления и заменена на “концлагерь нацистов, расположенный на территории Польши”. Соответствующий законопроект был подготовлен и уже получил одобрение правительства.

Таким образом, можно говорить о введении особого вида правонарушений, такого, как приписывание польскому государству преступлений, которые совершались нацистами.

Тем, кто не соблюдает этот закон, будет грозить наказание в виде тюремного заключения сроком на три года. Предполагается, что санкция будет распространяться не только на граждан других стран, но и на самих жителей Польши. Однако в том случае, если будет доказано, что преступление не было умышленным, лишение свободы заменяется на штраф.

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