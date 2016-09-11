В США студенты устроили вечеринку и обрушили три балкона

В США студенты одного из колледжей минувшей ночью так развеселились, что обрушили три балкона. Инцидент произошел в одном из коттеджей города Хартфорд (штат Коннектикут). Пострадало 30 человек.

Региональная телекомпания WFSB передает, что во время вечеринки рядом с кампусом колледжа Trinity в здании обрушился балкон третьего этажа, а это привело к цепной реакции: верхний балкон обрушил два нижних. В итоге разрушено три балкона и пострадало три десятка людей. Все пострадавшие госпитализированы в пять различных больниц с переломами и ушибами. В настоящее время их жизни вне опасности.

Руководство колледжа отмечает, что за техническое состояние арендуемых зданий оно ответственности не несет.