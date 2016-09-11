В США студенты устроили вечеринку и обрушили три балкона

|13:53
Юношеское первенство России по ММА стартовало в Великих Луках
|13:37
Краснодар примет финал турнира по ММА TECH-KREPFC: PRIME Selection-2016
|13:36
В Амурской области произошло землетрясение
|12:46
Школьник погиб, сорвавшись с крана, на который залез, чтобы посмотреть салют
|12:18
Российский политик: разум страны или пиарщик и скандалист?
|12:17
Белорусы выбирают Парламент страны
|11:08
Боксер Брук сообщил, что ему требуется операция после поединка с Головкиным
|10.09 21:39
В Магнитогорске мужчина умер на финише легкоатлетического пробега
|10.09 20:10
Киев назвал условия проведения выборов в Госдуму на Украине
|10.09 17:28
"Росатом" требует с Болгарии 620 миллионов евро
|10.09 16:51
В Москве Lamborghini без номеров врезался в дорожный отбойник
|10.09 16:35
В Астрахани столкнулись два пассажирских автобуса
|10.09 14:33
МИД РФ потребовал от Киева официальных разъяснений по выборам в Госдуму
|10.09 14:23
Школьница из Красноярска умерла во время попытки сделать селфи
|10.09 13:54
В Москве найдена мертвой звезда российских телесериалов
|10.09 13:16
В Москве девочка упала с девятого этажа и выжила
|10.09 11:09
Киев отказал в проведении выборов в Госдуму на территории Украины
|10.09 10:56
Штайнмайер высказался о переговорах США и России по Сирии
|10.09 10:44
Вертолеты МЧС эвакуируют людей в подтопленных районах Приморья
|10.09 08:53
При обыске в квартире полковника МВД было обнаружено 8 млрд рублей
|10.09 08:45
Лаврову и Керри удалось договориться по Сирии
|10.09 08:14
Из окна 22 этажа гостиницы "Космос" на ВДНХ выпал человек
|09.09 23:43
Трояновский нокаутировал Обару и защитил чемпионский титул IBF
|09.09 22:43
Подросток неудачно оступился и от этого погиб
|09.09 22:17
Визит Шойгу в Крым вызвал негодование Киева
|09.09 19:50
Украина может остаться без российской нефти
|09.09 19:42
Украинский бойкот ЧМ по футболу: информационный вброс или реальность?
|09.09 19:12
В Саратовской области в реку перевернулись восемь вагонов с зерном
|09.09 18:45
В Иркутской области разбился грузовик с компроматом на губернатора
|09.09 18:08
Бывший вице-президент ФИФА Уэбб пожизненно отстранён от футбольной деятельности