Трагедия, унесшая жизнь спортсмена из России, случилась на соревнованиях в Ротомке (Белоруссия). 21-летний Никита Сотсков погиб из-за травм, полученных в результате несчастного случая, который произошел во время прохождения препятствия.

Как стало известно, Никита получил серьезные травмы, упав с лошади и ударившись о препятствие. Есть информация, что конь упал вместе с наездником и придавил его собой. Спортсмен скончался от полученных повреждений.

Никита с десяти лет занимался конным спортом, восемь лет назад начал выступать на соревнованиях по троеборью и неоднократно становился призером как в своей стране, так и за рубежом.

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