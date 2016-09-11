В Китае обрушился автомобильный мост

В китайской провинции Цзянси в воскресенье, 11 сентября, обрушился автомобильный мост. По сообщению очевидцев, чрезвычайное происшествие случилось в тот момент, когда на мосту находилось несколько автомобилей.

О погибших пока не сообщается. Как стало известно, при обрушении пострадало как минимум три человека. Не исключено, что под завалами в данный момент находятся люди.

О том, что стало причиной чрезвычайного происшествия, пока ничего не известно. По предварительным данным, в момент обрушения на мосту велись ремонтные работы. Сейчас на месте происшествия работают службы спасения, завалы расчищаются.

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