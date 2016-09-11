Необычная акция прошла в городе Филадельфия в США. Около трех тысяч человек, полностью или частично обнаженных, проехались на велосипедах по улицам города. Активисты хотели напомнить о необходимости экономии топлива, а также показать красоту здорового человеческого тела.

Длина дистанции составляла восемнадцать километров. На некоторых спортсменах из одежды был только шлем, другие же нанесли на лицо и тело рисунки смываемой краской. Однако организаторы все же советовали участникам брать одежду с собой на тот случай, если возвращаться домой придется на общественном транспорте из-за поломки велосипеда.

Акция проводится неправительственной организацией Philly Naked Bike Ride уже восемь лет подряд.

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