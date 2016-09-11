Врачи из Австралии сделали золотой рыбке операцию стоимостью 500 долларов

В Австралии женщина обратилась в ветеринарную службу с просьбой спасти ее золотую рыбку. Любимый питомец жительницы города Брисбена проглотил в аквариуме гальку, которая застряла у него в горле.

Как сообщает Life, ветеринары сделали рыбке наркоз и удалили камень. Как выяснилось в ходе операции, длина проглоченной гальки составляет восемь миллиметров, то есть при небольших размерах самой рыбки в результате привела бы к ее голодной смерти. Сейчас здоровью питомца больше ничего не угрожает.

Как отмечается, операция обошлась женщине в пятьсот долларов. Сама же рыбка была куплена ею за двенадцать долларов.

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