Пограничная служба Украины решила, что российский сторожевик "Сметливый" зашел в экономическую зону страны. Фрегат "Гетман Сагайдачный" получил приказ отогнать российский корабль от украинской границы.

Команду "отогнать" фрегат "Гетман Сагайдачный" не выполнил и потребовал подмогу. К фрегату присоединился вертолёт Ка-27, но и этого окалось мало… Так в "пограничный конфликт" по сценарию русской сказки про репку были втянуты малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Аккерман".

В украинской погранслужбе сообщили, что их корабли применили тактику "волчья стая": "Сметливый" был взят в осаду. Видео операции размещено в сети.