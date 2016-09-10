Сотрудникам полиции английского графства Уэст-Мидлендс в скором времени могут позволить носить паранджу в рамках выполнения обязательств властей по поддержке принятой ранее политики мультикультуризма.

Как сообщает электронное издание The Independent, ссылаясь на слова главного констебля Дэвида Томпсона, кадровые сотрудницы полиции, исповедующие ислам, смогут носить одежду, которая покрывает все тело с ног до головы и открывает лишь глаза.

Начальник полиции графства заметил, что пока обращений от потенциальных рекрутов с просьбой разрешить им носить паранджу не поступало, однако, если это произойдет, то власти готовы рассмотреть данный вопрос со всей серьезностью.

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