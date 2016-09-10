Россия и Иран приступили к строительству АЭС

В Иране в минувшую пятницу состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание второй очереди АЭС "Бушер-2", которая будет возводиться при активном участии Российской Федерации.

Глава Росатома Сергей Кириенко отметил, что возведение первой очереди АЭС продемонстрировало то, что Россия всегда выполняет свои обязательства перед зарубежными коллегами, вне зависимости от изменения политической ситуации в мире. Как сообщает РИА "Новости", вторая очередь проекта является практическим вкладом Росатома в расширение российско-иранского сотрудничества.

Ранее стало известно, что РФ и Иран в положительном ключе оценивают старт предварительных работ по строительству атомной электростанции "Бушер-2".

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