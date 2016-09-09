В Белоруссии истребитель упал в кювет

На трассе, связывающей Гомель и Витебск, произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал истребитель. В результате аварии самолет оказался в кювете.

Истребитель транспортировался на аэродром Куковячино в частично разобранном состоянии. Машина автоинспекции сопровождала груз. В процессе транспортировки не выдержал стопор сцепки, что привело к тому, что самолет съехал на обочину и упал в кювет.

Сообщается, что в результате аварии пострадавших не оказалось. Транспортировка продолжится после того, как истребитель с помощью крана достанут из кювета.

Как сообщает Минобороны, истребитель является музейным экспонатом и в данный момент не находится на вооружении ВВС Белоруссии.

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