В Швеции напали на 14-летнюю девочку-мусульманку

В Швеции напали на 14-летнюю мусульманскую девочку.

Это случилось в городе Бурос на юге страны. Как сообщают местные СМИ, неизвестный с острым предметом в руках напал на девочку-подростка неподалеку от международной школы, где преподают английский язык. В результате ребенок получил легкие ранения в руку. Стражи порядка полагают, что конфликт имел этническую подоплеку.

Пострадавшая позже рассказала, что преступник грозился убить ее, кричал, что знает, кто она такая, и лишит ее жизни за то, что она исповедует ислам.

Шведская полиция сейчас разыскивает нападавшего: белого мужчину 35-40 лет, ростом 180-190 сантиметров, одетого в черное, со светло-русыми волосами и бородой.