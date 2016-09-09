В Киев на Евровидение-2017 не пустят “забаненных” российских артистов

Российские исполнители, въезд которых на территорию Украины запрещен, не смогут попасть на Евровидение-2017, которое, как стало известно, состоится в Киеве. Об этом заявил Евгений Нищук, возглавляющий министерство культуры Украины.

По его словам, при необходимости Россия может получить информацию об артистах, находящихся в черном списке по решению украинских органов госбезопасности, поэтому участие исполнителя, въезд которого в страну запрещен, будет воспринято как намеренная провокация, и никаких компромиссов в этом вопросе быть не может.

Нищук также добавил, что в России есть “порядочные” исполнители.

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