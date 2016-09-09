В США продадут с молотка пистолеты Гиммлера и Геринга

На американском аукционе Rock Island Auction были выставлены пистолеты нацистских лидеров Генриха Гиммлера и Германа Геринга.

Об этом сообщает сайт компании.

Пистолет Гиммлера - лот 1400 - за него организаторы аукциона надеются выручить от $250 тыс. до $400 тыс. За пистолет Геринга - лот 1401 - от $75 тыс. до $110 тыс.

Как сообщает видеоагентство Ruptly, Walther PP Геринга был изготовлен в 1939 году. Оружие покрыто золотом, также на нем имеется гравировка с инициалами владельца, дуб и желуди.

Кроме того, на аукционе можно приобрести одежду люфтваффе, МР40 и прочие вещи, которые когда-то принадлежали нацистам.