Через 16 дней после землетрясения в Италии под завалами нашли живого кота

Через шестнадцать дней после землетрясения в Италии в городе Аматриче из-под завалов дома был извлечен живой кот.

Животное по кличке Пьетро более двух недель провело под руинами без воды, еды и свежего воздуха. Как сообщает газета Il Sole 24 Ore, спасатели обнаружили кота в четверг - он находился в критическом состоянии, вследствие чего его пришлось экстренно доставить в одну из ветеринарных клиник города Риети.

Напомним, что ранее в Аматриче спасли золотистого ретривера по кличке Ромео, который девять дней пролежал под завалами, кошку Джиджу и целый ряд других питомцев.

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