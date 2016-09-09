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//В мире

Польша внезапно перестала поставлять газ на территорию Украины

9 сентября 2016, 09:38 [ «АН-онлайн» ]

Польша внезапно перестала поставлять газ на территорию Украины
фото: pixabay.com

В пятницу, 9 сентября, Польша перестала поставлять газ на территорию Украины.

Это произошло, согласно последней информации, из-за внезапно возникшей аварии на участке газопровода "Укртрансгаз". Как заявил пресс-секретарь оператора украинской газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" Максим Белявский на своей страничке в социальной сети Facebook, разгерметизация магистрального газопровода диаметром 800 мм произошла во Львовской области, вследствие чего импорт газа на Украину из Польши временно прекращен.

В настоящий момент специалисты проводят ремонтные работы.

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