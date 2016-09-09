Двое сирийских главарей уничтожены

Одним удачным авиаударом неопознанного самолёта в Сирии уничтожены сразу двое руководителей вооруженной оппозиции, а также несколько их боевиков. Пока ни ВКС России, ни США не признались в проведении операции.

Как сообщают агентство Синьхуа и Рейтер со ссылкой на источники среди боевиков, среди погибших оказался лидер крупного вооруженного формирования «Джебхат Фатах аш-Шам» (оно же – запрещённая в РФ «Джебхат-ан-Нусра») Абу Омар Саракеб. Второй – лидер запрещённой в РФ вооруженной коалиции «Джейш аль-Фатх» (имя не названо). Выяснилось, что на встрече погибших главарей в пригороде Алеппо присутствовали и другие лидеры группировок. Неизвестный пока летчик, вероятно, правительственных войск, воспользовался эксклюзивной информацией. Результаты авиаудара уточняются.

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